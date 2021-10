Wird in einem Ort im Land die Sieben-Tage-Höchstmarke von 50 Infizierten aus 100.000 überschritten, greift das sogenannte Beherbergungsverbot. Das verbietet Reisenden in einem Hotel zu übernachten, wenn sie aus einem Risikogebiet kommen. Was in der Theorie einfach ist, lässt sich in der Praxis nur schwer umsetzen - sowohl für Hotels als auch für Gäste. mehr...