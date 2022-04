Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) stand am Donnerstag im baden-württembergischen Landtag im Fokus: Die Opposition wollte seine Absetzung, nachdem dem Grünen-Politiker Versäumnisse in der Corona-Politik vorgeworfen worden. Doch am Ende fand sich dafür keine Mehrheit. mehr...