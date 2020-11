Der stille Monat November - in diesem Corona-Jahr ist er noch etwas stiller. Seit Montag ist unser Leben wieder runtergefahren, wenn auch nicht ganz so drastisch wie im Frühjahr. Dafür ist die Zahl der Neuinfektionen in dieser Woche nochmal deutlich nach oben gegangen. In Heilbronn waren es in den letzten sieben Tagen 224 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner. mehr...