Hunderttausende waren vor fünf Jahren auf der Flucht vor dem Bürgerkrieg in Syrien. In Meßstetten (Zollernalbkreis) engagierten sich, wie in anderen Teilen Baden-Württembergs auch, zahlreiche Menschen für Geflüchtete. "Wir schaffen das" bedeutet dort auch, "wir packen das an". mehr...