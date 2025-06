Gegen den mutmaßlichen Islamisten Sulaiman A. läuft seit Februar das Hauptverfahren in Stuttgart-Stammheim. Nach Überzeugung der Bundesanwaltschaft hat der mittlerweile 26-Jährige in Mannheim am 31. Mai 2024 sechs Menschen mit einem Messer verletzt: fünf Teilnehmer einer Kundgebung der islamkritischen Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) sowie den Polizisten Rouven Laur. Ihm wird Mord und fünffach versuchter Mord vorgeworfen.