Sendung 19:30 Uhr vom 31.3.2025

Viele erinnern sich noch an den Suizid von drei Mädchen an dem Aussichtsturm "Hohe Warte" in Pforzheim Ende November. Experten beobachten immer mehr solcher Fälle. Um psychische Störungen und Suizide vorzubeugen, bietet der Arbeitskreis Karlsruhe regelmäßig Suizidpräventions-Workshops an Schulen an.