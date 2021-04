Zweieinhalb Wochen nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg entscheiden die Grünen um Ministerpräsident Winfried Kretschmann, voraussichtlich am Donnerstag mit wem sie in Koalitionsgespräche gehen. Markus Pfalzgraf, SWR Redaktion Landespolitik, gibt eine erste Einschätzung. mehr...