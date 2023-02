Das Land Baden-Württemberg schafft die Maskenpflicht in Bus und Bahn ab. Ab Dienstag, 31. Januar 2023, müssen Fahrgäste im öffentlichen Nahverkehr keine Maske mehr tragen. Die neue Regelung gilt somit auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln im Karlsruher Verkehrsverbund (KVV). Fahrgäste, die in Rheinland-Pfalz unterwegs sind müssen sich gedulden und noch bis Donnerstag, 2. Februar, einen Mund-Nasen-Schutz tragen.