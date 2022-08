Bei den Europameisterschaften in München hat die Leichtathletik wieder richtig Schwung aufgenommen. Viele begeisterte Zuschauerinnen und Zuschauer am Fernseher und auch live im Stadion. Für erstklassige Stimmung braucht es aber gar nicht die 30.000 Menschen wie im Münchner Olympia Stadion. Es reichen 500. So wie beim Hochsprung-Meeting in Bühl. Doch ausgerechnet jetzt, soll die 25. Auflage die letzte sein. Denn der Direktor des Events hört auf. mehr...