Nach den Ausschreitungen in der Stuttgarter Innenstadt am vergangenen Wochenende ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag weitgehend ruhig geblieben. Es sei ohne größere Zwischenfälle verlaufen, teilte die Stuttgarter Polizei mit, die mit hunderten zusätzlichen Beamten im Einsatz war. mehr...