Jüdisches Leben in Deutschland wurde von den Nationalsozialisten während des Dritten Reiches komplett ausgelöscht. Sechs Millionen Juden wurden ermordet. Am 27. Januar - am Tag, an dem die Konzentrationslager in Auschwitz befreit wurden - erinnern wir uns an dieses Verbrechen. Wir wollen aber auch darauf schauen, wie jüdisches Leben in Baden-Württemberg heute aussieht. mehr...