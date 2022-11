Das Eckige muss ins Eckige, das ist kurz gesagt das Ziel beim legendären TippKick-Spiel.

Seit fast 100 Jahren fasziniert dieses Fingerfußball-Spiel weltweit.

Die Hauptdarsteller sind kleine Figuren aus Zink mit einem beweglichen Bein, auf dem Kopf ein Knopf. Drückt man den, schiesst man den kleinen, zweifarbigen und nicht runden, sondern zwölfeckigen Ball in Richtung gegnerisches Tor. Rund 70 Teilnehmer aus Deutschland und der Schweiz kämpfen an diesem Wochenende in Hirschlanden beim traditionellen Glemsgau-Pokal Claus mehr...