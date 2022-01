Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) lässt weiter offen, ob er zur Wahl des Stadtoberhauptes im September antritt. Am Dienstag hatte er erklärt, dass er zumindest nicht für die Grünen kandidiere, da in der Partei ein Ausschlussverfahren gegen ihn läuft. Palmer will nun einige Fragen klären. mehr...