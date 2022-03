Bin ich an Corona erkrankt oder nicht? Diese Frage haben sich in Baden-Württemberg in den vergangenen Monaten viele Menschen beim ersten Husten oder Schnupfen gestellt. Ob man infiziert ist oder vielleicht auch war, bekommt man durch einen Anti-Gen-Test beziehungsweise durch einen Anti-Körper-Test heraus. Ein Unternehmen aus Lörrach hat dafür neue Tests entwickelt. Das Besondere daran: Sie liefern genauere Ergebnisse. mehr...