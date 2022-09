Turnen, Schwimmen und dann auch noch verschiedene Leichtathletik-Wettbewerbe - in all diesen Disziplinen treten Sportlerinnen und Sportler im sogenannten Jahn-Mehrkampf an. Eine, die das besonders erfolgreich tut, ist Sabine Storz aus Freiburg - auch an diesem Wochenende bei den Deutschen Meisterschaften in Bruchsal. mehr...