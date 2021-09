Für Ungeimpfte könnte es in der Corona-Pandemie schwierig werden am öffentlichen Leben teilzunehmen, wenn die Zahl der Erkrankten steigt, die auf Intensivstationen behandelt werden müssen. Durch die 2G-Regel wird Ungeimpften in der Alarmstufe der Zutritt zum Beispiel zu Restaurants und Kinos verwehrt. Trotzdem gibt es Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen: Weil sie zum Beispiel Angst haben. mehr...