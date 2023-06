Weniger umstritten als in seiner eigenen Partei dürften die Aussagen des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) zum EU-Asylkompromiss bei der Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin sein, meint der SWR-Hauptstadtkorrespondent Sebastian Deliga. Bei der letzten Ministerpräsidentenkonferenz hatten sich die Ministerpräsidenten in einem Papier für gemeinsame europäische Asylverfahren ausgesprochen.