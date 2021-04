Die Sieben-Tage-Inzidenz - also die Häufigkeit von nachgewiesenen Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche - ist Grundlage für viele Corona-Beschränkungen. Das sorgt zunehmend für Kritik. Unter anderem haben Virologen einen offenen Brief an den Bundestag geschrieben. mehr...