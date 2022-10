Auf Antrag der FDP hat der baden-württembergische Landtag am Donnerstag die Laufzeitverlängerung der letzten drei verbliebenen AKW in Deutschland diskutiert. Eine Entscheidung, die nicht in Baden-Württemberg fällt und gleichzeitig eine Debatte, die zeigt, wo die politischen Linien im Land verlaufen. mehr...