Beim Motocross ist immer ordentlich Adrenalin im Spiel.

Wenn die Maschinen knattern und der Schlamm spritzt. Vor allem an so einem regnerischen Tag wie heute, kann so eine Motocross Strecke zu einer ziemlichen Matschgrube werden.

Aber kein Problem für den noch ziemlich jungen Simon Hahn aus Wimsheim bei Heimsheim.

Der an diesem Renn-Wochenende in Holzgerlingen beim MX-Masters zeigen will, dass er einer der großen Nachwuchstalente im Land ist. mehr...