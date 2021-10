Die Welt schaut an diesem Wochenende auf den Nürburgring. Da spielen die vor PS strotzenden Verbrennungsmotoren der Formel 1 die Hauptrolle. Passiert nicht mehr so oft in Zeiten der Mobilitätswende, in denen der Verbrenner einen zunehmend schweren Stand hat. Die Orientierung der Hersteller auf E-Mobilität und der Sparzwang durch die Corona-Krise sorgen auch im Motorsport für Veränderungen. mehr...