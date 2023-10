In Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall) hat am Samstag die Muswiese, der älteste und größte Jahrmarkt Hohenlohes, begonnen. Bereits vor dem Start liefen Besucherinnen und Besucher Sturm auf die Muswiese - trotz des stürmischen Wetters. Pünktlich um 12 haben dann die 260 Marktstände eröffnet, der Vergnügungspark und die Festhalle. Dazu präsentieren sich bis Donnerstag viele gewerbliche Aussteller. SWR-Reporter Peter Wedig berichtet.