Unter Tiefdruckeinfluss wird es in der Nacht und am Freitag in Baden-Württemberg windig mit viel Regen. Auf der Ostalb und im Allgäu können anfangs noch ein paar Schneeflocken dabei sein. Bei Temperaturen bis maximal zehn Grad kommt am Freitagnachmittag im Südwesten des Landes immer wieder die Sonne durch.