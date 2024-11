Nachdem es am Dienstag doch in vielen Regionen ein sonniger Tag wurde, hängen am heutigen Mittwoch wieder mehr Nebelfelder über dem Land - speziell im Bereich von Flüssen und Gewässern. Vor allem im Schwarzwald, auf der Westalb und im Allgäu kommt häufiger die Sonne heraus. Bei wenig Wind liegen die Höchstwerte zwischen 8 und 15 Grad.