Nach dem mutmaßlichen Doppelmord an zwei Frauen aus der Ukraine sind noch viele Fragen offen. Während ein tatverdächtiges Ehepaar in Untersuchungshaft schweigt, konzentrieren die Ermittlungen sich auf ein mögliches Tatmotiv. Die nur sechs Wochen alte Tochter der getöteten 27-jährigen Ukrainerin kam nach der Festnahme in Obhut des Jugendamts.