Am Mittwoch ist das Urteil vor dem Oberlandesgericht Stuttgart im Prozess um einen möglichen geplanten Anschlag auf die Freiluft-Eisbahn in Karlsruhe gefallen: Der in Deutschland geborene Mann kurdischer Abstammung, Dasbar W., wurde wegen Unterstützung und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zu fünf Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Im Dezember 2017 hatte ihn die Polizei festgenommen und seine Wohnung in Karlsruhe durchsucht. Der Verdacht: Er soll dem sogenannten Islamischen Staat nahe gestanden und sogar einen Anschlag geplant haben. Die Anschlagsplanung konnte allerdings nicht ausreichend bewiesen werden. mehr...