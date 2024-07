Nach Mitternacht und in den frühen Morgenstunden des Sonntags ziehen von Frankreich gewittrige Regengüsse an den Oberrhein und bis zum Schwarzwald. Es kühlt nur langsam ab auf Frühwerte zwischen 20 und 13 Grad. Die Sonne zeigt sich seltener; dicke Wolken bringen einige Schauer und Gewitter; örtlich sind sie unwetterartig mit Starkregen Es bleibt schwül bei Nachmittagswerten zwischen 22 Grad auf der Westalb bis 29 Grad in Tauberfranken.