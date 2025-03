Enttäuschung bei Nathalie Armbruster. In ihrem dritten und letzten Wettbewerb bei der nordischen Ski-WM in Norwegen konnte die Kombiniererin keine Medaille gewinnen.

Beste Deutsche im Einzel nach dem Skispringen und den 5 km in der Loipe war Jenny Nowak auf Rang 5.

Die Schwarzwälderin Armbruster beendete die WM auf Rang 8.