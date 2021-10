In allen Schulen in Baden-Württemberg gilt ab Klasse fünf die Maskenplicht jetzt auch im Unterricht. Für Lehrerinnen und Lehrer und Schülerinnen und Schüler heißt das teilweise bis zu acht Stunden am Stück: Sprechen, Atmen und Denken mit Mund-Nasen-Schutz. mehr...