Sie gilt als eine der großen deutschen Medaillenhoffnungen bei Olympia: die Weitspringerin Malaika Mihambo aus Oftersheim in der Kurpfalz. Die 27-Jährige war 2019 schon Weltmeisterin, ein Jahr zuvor Europameisterin in Berlin. Fehlt also "nur" noch Olympia-Gold, um im Weitsprung endgültig zur Überfliegerin zu werden. mehr...