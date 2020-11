Die Große Tarifkommission der IG Metall Baden-Württemberg hat am Dienstag beschlossen, was sie in die Tarifrunde der Metall- und Elektrobranche verlangen wird. Die Gewerkschaft fordert vier Prozent mehr Geld - für eine Erhöhung der Löhne und als Ausgleich für Einbußen durch verkürzte Arbeitszeit. mehr...