Der Verwaltungsgerichtshof in Baden-Württemberg hat das Beherbergungsverbot für das Bundesland außer Vollzug gesetzt. Es greife in unverhältnismäßiger Weise in das Grundrecht auf Freizügigkeit ein und sei daher voraussichtlich verfassungswidrig, urteilten die Richter. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) kündigte an, das Urteil umzusetzen. mehr...