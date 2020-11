In Bühl (Kreis Rastatt) sind etliche Flächen mit dem Umweltgift PFC belastet. Jetzt will die Stadt einen Teil dieser Flächen sanieren. Dabei soll belastete Erde ausgebaggert und in den Untergrund eines künftigen Gewerbegebietes eingearbeitet werden, dessen Boden ebenfalls mit PFC belastet ist. Die Stadt versichert, dass dadurch keine zusätzlichen Verunreinigungen zu befürchten seien. mehr...