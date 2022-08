Bei dem Brand eines Wohnhauses in Tuttlingen am vergangenen Samstag geht die Polizei nun laut Mitteilung von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Eine Frau wurde bei dem Feuer leicht verletzt. Laut Polizei war das Feuer in der Waschküche des Hauses von einem Mann gelegt worden. Eine junge Frau hatte ihn dabei beobachtet und dies der Polizei gemeldet. Der 22jährige wurde inzwischen festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Am Haus entstand Sachschaden von rund 150.000 Euro. mehr...