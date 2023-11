Nachdem am Wochenende mutmaßlich ein Mann auf dem Gelände des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe ein Schuss abgegeben hatte, wird heute gegen den Tatverdächtigen Haftbefehl erlassen. Er war abends über die Absperrung am Bundesverfassungsgericht gesprungen und hatte mit einem Luftgewehr in Richtung eines Beamten geschossen. Viele Fragen sind nach den Ereignissen vom Wochenende noch unklar.