Im thüringischen Saale-Orla-Kreis sollen Asylbewerber in Zukunft vier Stunden am Tag arbeiten müssen. Wenn sie sich weigern, sollen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz deutlich gekürzt werden, so die Pläne des Landrats von der CDU. Jetzt gibt es eine Debatte über die Arbeitspflicht für Asylbewerber.