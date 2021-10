Unis starten Vorlesungen mit 3G-Regel - darauf müssen Studierende achten

Studierende starten am Montag in ein neues Uni-Semester. Nach drei Semestern voller Fernunterricht finden Veranstaltungen flächendeckend in Präsenz statt. Mit Vorsichtsmaßnahmen.

Der Präsenzbetrieb an den Universitäten in Baden-Württemberg ist unter Einhaltung der 3G-Regelung erlaubt. Studierende dürfen also nur in die Uni oder Hochschule kommen, wenn sie nachweislich geimpft, genesen oder getestet sind.

3G-Kontrolle nur stichprobenartig

Die 3G-Nachweise werden bei Vorlesungen nur stichprobenartig überprüft, heißt es aus dem baden-württembergischen Wissenschaftsministerium. Wer einfach so ins Uni-Gebäude will, zum Beispiel in die Bibliothek, muss den Nachweis wiederum sofort vorlegen.

Der Hörsaal-Pass der Universität Mannheim. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Uwe Anspach

Unterstützung durch Sicherheitspersonal

Einige Universitäten stellen zur Erleichterung Hörsaalpässe aus, die digital überprüft werden, zum Beispiel die Uni Mannheim. Teilweise kontrolliert auch externes Sicherheitspersonal. Dieses müssen die Hochschulen selber bezahlen. Unterstützt werden sie vom Land mit zusätzlich 13,5 Millionen Euro. Lehrveranstaltungen können im neuen Semester erstmalig auch wieder ohne Mindestabstände stattfinden. Dann gilt allerdings Maskenpflicht.

Maskenpflicht gilt an den Unis, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann(Symbolbild). dpa Bildfunk Picture Alliance

Trend: Ältere Semester bleiben dem Campus fern

An den meisten Universitäten beginnt an diesem Montag der Studienbetrieb, in Mannheim zum Beispiel ist der Betrieb bereits Anfang September gestartet. Die dortige Studierendenvertretung hat dort einen Trend beobachtet: Vor allem höhere Semester haben noch nicht den Weg zurück in Seminare und Hörsäle gefunden. "Sie studieren dann digital vom Bett oder WG-Tisch aus", sagt Asta-Chef Frederik Blank. Nach Schätzung des Mannheimer Rektors Thomas Puhl haben sich etwa zehn Prozent der Studierenden ohne stichhaltige Begründung vom Campus zurückgezogen.

Mannheim: "Wir sind keine Fernuniversität"

Da helfe es wenig, wenn dann auch noch 40 Prozent der Veranstaltungen ausschließlich digital seien, meint Studentenvertreter Blank. Lehrfreiheit dürfe nicht dazu führen, dass Dozenten nur noch online lehrten. In Mannheim muss deshalb ab dem Sommersemester der Nachweis erbracht werden, dass digitale Veranstaltungen im Vergleich zur Präsenzform einen Mehrwert haben. "Wir sind keine Fernuniversität und wollen auch keine werden", betont Blank.

So hat SWR Aktuell am 11. Oktober über das Thema berichtet:

Geschätzte Impfquote von 90 Prozent

Nach Rückmeldungen aus den Hochschulen geht das Wissenschaftsministerium von einer Impfquote unter den Studierenden von bis zu 90 Prozent aus. Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) will sich am Montag an der Universität in Stuttgart ein Bild davon machen, wie die Regeln umgesetzt werden.