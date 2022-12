BW-Staatssekretär berichtet von Problemen beim SEK

Der U-Ausschuss des baden-württembergischen Landtags zur Polizei-Affäre ist am Montag in die nächste Runde gegangen. Zur Sprache kamen diesmal Probleme beim Spezialeinsatzkommando.

Innenstaatssekretär Wilfried Klenk (CDU) hat am Montag im Untersuchungsausschuss rund um den Inspekteur der Polizei von Problemen beim Spezialeinsatzkommando (SEK) berichtet. Der Inspekteur hatte in seiner Eigenschaft als ranghöchster Polizeibeamter die SEK-Führung ausgetauscht.

Die Unruhe im SEK habe stark zugenommen, und das habe an Allerheiligen 2021 zu einer Krisensitzung des Spezialeinsatzkommandos geführt, sagte Staatssekretär Klenk im Untersuchungsausschuss. Klenk ist seit fünf Jahren im Innenministerium für Polizeifragen zuständig.

Probleme mit neuer Leitung

Die SEK-Beamten seien enttäuscht gewesen, dass die alte Führung vom Inspekteur der Polizei ohne nähere Begründung abgesetzt worden war. Mit der neuen Leitung seien sie nicht klargekommen. Um die Probleme im Team zu beheben, habe er die Reißleine gezogen und einen erneuten Wechsel in der SEK-Führung beschlossen, so Klenk.

Sexuelle Belästigung: Keine neuen Anlaufstellen geplant

Zum Kampf gegen sexuelle Belästigung in der Polizei sagte Klenk, er halte die Schaffung weiterer Anlaufstellen nicht für zwingend notwendig. Es gebe bereits neun unterschiedliche Anlaufstellen, an die man sich in konkreten Fällen hinwenden könne, so der CDU-Politiker. "Jetzt ist die Frage, ob es besser ist, wenn wir eine zehnte, eine elfte oder eine zwölfte Stelle schaffen", sagte Klenk. Oder müsse man nicht vielmehr an Strukturen etwas nachkorrigieren, "damit die Betroffenen diese Stellen auch nutzen?" Laut Klenk ist eine Dienstvereinbarung zu dem Thema auf dem Weg.

Der Untersuchungsausschuss soll sexuelle Belästigung bei der Polizei ebenso beleuchten wie die Beförderungspraxis in der Polizei und die Vorgehensweise von Innenminister Thomas Strobl (CDU). Wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung ist der höchste Polizeibeamte im Land, der Inspekteur der Polizei, seit gut einem Jahr vom Dienst suspendiert. Die Staatsanwaltschaft hat inzwischen Anklage gegen ihn erhoben.