Bei einem Streit in einem Einfamilienhaus in Niefern-Öschelbronn im Enzkreis soll ein 26-Jähriger in der Nacht zum Samstag zwei Explosionen verursacht haben. Nach Angaben der Polizei wurde der Mann dabei schwer verletzt.

Sendung am Sa. , 8.1.2022 18:00 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW