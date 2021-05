Der Vatikan sagt "Nein" zu Segnungsfeiern für gleichgeschlechtliche Paare. Viele katholische Priester in den Diözesen Freiburg und Rottenburg-Stuttgart wollen sich damit nicht abfinden und bieten ganz bewusst in diesen Tagen Segnungsfeiern auch für homosexuelle Paare an.

Sendung am So , 9.5.2021 18:00 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW