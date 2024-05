per Mail teilen

Gleichgeschlechtliche Paare haben jahrzehntelang um die Segnung in der katholischen Kirche gekämpft. Nun hat Papst Franziskus am Montag überraschend den Weg frei gemacht: Er genehmigte, dass katholische Geistliche auch unverheiratete und homosexuelle Paare segnen dürfen. Eine Verwechslung mit einer Eheschließung müsse aber ausgeschlossen werden, hieß es aus dem Vatikan weiter. In Baden-Württemberg wurde die Entscheidung zustimmend aufgenommen.