Allen Appellen zum Trotz sind auch am heutigen Drei-Königs-Tag wieder viele Baden-Württemberger in die Wintersportgebiete gefahren: Im Nordschwarzwald auf der B500 sperrten die Behörden zum Teil Straßen und Zufahrten ab. Insgesamt blieb es heute aber vielerorts ruhiger als an den vergangenen Wochenenden und Feiertagen. mehr...