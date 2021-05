In Regionen Baden-Württembergs, in denen die Corona-Inzidenz an fünf Tagen in Folge unter hundert liegt, können die Bäder für Schwimmkurse wieder öffnen. Seit dem 14. Mai sind Anfängerkurse in Baden-Württemberg wieder erlaubt. In Karlsruhe haben die Hallenbäder einen echten Ansturm erlebt. Wegen der hohen Nachfrage soll es auch nach den Pfingstferien zahlreiche Schwimmkurse geben - mehr als normalerweise üblich.

Sendung am Mi , 26.5.2021 18:00 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW