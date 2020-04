Kontaktlose Menschenkette in Mannheim für Flüchtlingshilfe

Demonstration während Corona Kontaktlose Menschenkette in Mannheim für Flüchtlingshilfe

Mit einer kontaktlosen Menschenkette hat das Aktionsbündnis Seebrücke gegen die Situation in griechischen Flüchtlingslagern demonstriert. Geflüchtete sollen evakuiert werden und so schnell wie möglich dezentral in Deutschland untergebracht werden.

Dauer 0:31 min Sendezeit 18:00 Uhr Sender SWR Fernsehen BW