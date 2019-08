Schwere Unwetter haben am Freitagabend über Teilen Baden-Württembergs getobt. Gebäude und Autos wurden beschädigt, im Zollernalbkreis verletzte ein Blitzeinschlag 15 Fußballspieler.

Heftige Unwetter mit Sturmböen und Starkregen sind am Freitagabend über Baden-Württemberg hinweggefegt und haben für zahlreiche Feuerwehreinsätze gesorgt. Bei einem Blitzeinschlag in Rosenfeld-Heiligenzimmern (Zollernalbkreis) wurden 15 Fußballer des SV Heiligenzimmern verletzt.

Der Blitz traf eine große Eiche, die direkt neben dem Sportplatz in Heiligenzimmern steht, sagte der Vorstand Bernd Buck. Dadurch erlitten die Spieler im Alter von 19 bis 48 Jahren leichte Verletzungen. Ein Spieler war kurzzeitig bewusstlos, andere klagten über Ohrenschmerzen, wie die Polizei mitteilte. Ein Großaufgebot an Sanitätern kam zum Sportplatz und brachte die Fußballer vorsorglich in ein Krankenhaus. Gegen Samstagmittag seien laut Buck nur noch vier Spieler zur Beobachtung im Krankenhaus gewesen. Der Blitz sei offenbar buchstäblich aus heiterem Himmel gekommen. Niemand mache dem Trainer Vorwürfe, weil er das Training nicht abgebrochen habe, sagte Buck.

Viele Einsätze im Kreis Heilbronn

Im Heilbronn sind nahezu 100 Notrufe bei der Polizei eingegangen. Auf der A6, aber auch auf anderen Straßen im Landkreis und innerhalb von Ortschaften wurden Autos durch umstürzende Bäume oder herabfallende Äste beschädigt. Menschen wurden nicht verletzt. Auf der Bundesgartenschau mussten Veranstaltungen abgebrochen werden.

In Neckarsulm erfassten starke Böen ein Zirkuszelt. Rund 15 Kamele und Pferde scheuten und rissen aus, die Tiere seien schnell wieder einfangen worden. Ein Pferd wurde jedoch so schwer verletzt, dass es eingeschläfert werden musste. Das Hauptzelt wurde durch den Wind stark beschädigt, das Nebenzelt, in dem die Tiere sich befunden hatten, völlig zerstört. Menschen wurden bei dem Zusammensturz am Freitagabend nicht verletzt. Im Neckarsulmer Stadtteil Obereisesheim wurde eine Sporthalle beschädigt und drohte einzustürzen. Das Technische Hilfswerk sicherte das Gebäude.

Pokalspiel verzögert sich - Musikfestival unterbrochen

Auch das DFB-Pokalspiel der Profis zwischen dem SV Sandhausen und Borussia Mönchengladbach war vom Gewitter betroffen: Der Anstoß musste zunächst verschoben werden. Zwischenzeitlich war bei heftigem Regen auch das Flutlicht im Hardtwald-Stadion in Sandhausen (Rhein-Neckar-Kreis) ausgefallen. Die Zuschauer auf den unteren Rängen wurden gebeten, sich in Sicherheit zu bringen.

Das "Taubertal-Festival" im bayerischen Rothenburg ob der Tauber nahe der baden-württembergischen Grenze musste sogar unterbrochen werden. Die Festivalbesucher wurden aufgefordert, in ihren Fahrzeugen oder im Stadtgebiet von Rothenburg Schutz zu suchen. Rund 400 der 15.000 Besucher fanden zeitweise Schutz in einer Mehrzweckhalle. Mehrere Menschen wurden durch umherfliegende Gegenstände leicht verletzt.

Laut Deutschem Wetterdienst kann es auch am Samstag wieder gewittern, jedoch weniger stark als am Freitag.