Unfall bei Orbán-Eskorte: Schweigeminute für toten Polizisten

Nach dem Unfalltod eines Motorrad-Polizisten vor einer Woche gab es am Montagmittag in Stuttgart vor dem Neuen Schloss eine Schweigeminute für ihn. Der 61-jährige Polizeihauptkommissar Thomas Hohn war in Stuttgart während der Eskorte des ungarischen Regierungschefs Viktor Orbán bei einem Unfall so schwer verletzt worden, dass er kurz darauf seinen Verletzungen erlag.