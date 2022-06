Schwarzwaldbahn fährt erneut seltener wegen abgenutzter Räder

Erneut müssen Pendler ab Samstag dem 25. Juni mit einem ausgedünnten Fahrplan und volleren Zügen zwischen Offenburg (Ortenaukreis) und Konstanz rechnen. Nach wie vor oder ein weiteres Mal sind bei Untersuchungen abgenutzte Räder an den Zügen der Schwarzwaldbahn festgestellt worden, wie die Deutsche Bahn am Freitag mitteilte. Bis auf weiteres führen die Züge nur noch alle zwei Stunden, während sie zwischen Karlsruhe und Offenburg weiterhin im Stundentakt unterwegs seien. Einen genauen Zeitraum für die Reparaturen nannte die Bahn nicht. Zusätzliche Fahrten der Schweizer Bundesbahn zwischen Offenburg und Konstanz in beide Richtungen seien nicht betroffen. Fahrgäste in Richtung Bodensee sollten laut Bahn auch diese Züge nutzen.