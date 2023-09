Kontrollen durch den Zoll im Wach- und Sicherheitsgewerbe - die gab es in ganz Deutschland Ende der vergangenen Woche. In BW sind in vielen Fällen weitere Ermittlungen nötig.

Bei einer bundesweiten Schwerpunktprüfung hat der Zoll in Baden-Württemberg zahlreiche Unternehmen in der Wach- und Sicherheitsbranche kontrolliert. Wie die Behörden am Montag mitteilten, ging es bei den Kontrollen am vergangenen Freitag und Samstag um Schwarzarbeit und illegale Beschäftigungsverhältnisse. Allein die Hauptzollämter Karlsruhe, Lörrach, Ulm und Heilbronn befragten nach eigenen Angaben 790 Beschäftigte in der Wach- und Sicherheitsbranche an verschiedenen Orten im Land. Auch das Hauptzollamt Stuttgart bestätigte, Kontrollen durchgeführt zu haben, machte aber zunächst keine weiteren Angaben. Einige Straf- und Bußgeldverfahren eingeleitet In mehr als 180 Fällen sind laut den Hauptzollämtern künftig weitere Ermittlungen nötig. Es wurden demnach mehrere Straf- und Bußgeldverfahren eingeleitet. Ermittelt werde nun unter anderem wegen der Vorenthaltung und Veruntreuung von Arbeitsentgelt sowie Leistungsmissbrauch.