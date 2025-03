Einigung beim Finanzpaket: Kretschmann lobt die Grünen

Nach zähen Verhandlungen einigen sich Union, SPD und Grüne im Bund auf ein Investitionspaket für Verteidigung und Infrastruktur. BW-Ministerpräsident Kretschmann steht dahinter.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) begrüßt die Einigung von SPD, Union und Grünen auf ein enormes schuldenfinanziertes Investitionspaket . Er sei froh über die Einigung, teilte Kretschmann am Freitag mit. "Das beweist die Handlungsfähigkeit der beteiligten Akteure und ist ein wichtiges Signal Deutschlands an Europa, was in der aktuellen Weltlage notwendiger ist denn je."

Die Grünen würden damit staatspolitische Verantwortung übernehmen und selbst als künftige Oppositionsfraktion eine mögliche künftige Bundesregierung stützen, sagte Kretschmann. "Das zeigt wahre Größe." Die Zeitenwende erschöpfe sich aber nicht im Finanziellen, sie müsse auch eine politische und mentale Umstellung in Politik und Gesellschaft nach sich ziehen. "Diese schwierigen Zeiten erfordern Kooperation und Verantwortungsbewusstsein aller handelnden Akteure."

Union, SPD und Grüne hatten sich zuvor nach zähen Verhandlungen auf einen Kompromiss für die geplanten Grundgesetzänderungen zur Lockerung der Schuldenbremse für Verteidigungsausgaben und zur Einrichtung eines 500 Milliarden Euro großen Infrastrukturtopfes verständigt. Davon sollen 100 Milliarden Euro in den klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft fließen. Weitere 100 Milliarden Euro sind für die Länder reserviert. Für die Umsetzung sind in Bundestag und Bundesrat Zweidrittelmehrheiten erforderlich.

Was ist die Schuldenbremse? Mit der Schuldenbremse verpflichtet sich ein Staat, dass er nur noch bis zu einer bestimmten Höhe neue Schulden machen darf und diese in absehbarer Zeit zurückzahlen muss. In Deutschland legt die Schuldenbremse fest, dass der Staat sich jedes Jahr bis zu einer Höhe von 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts neu verschulden darf. Das entspricht derzeit etwa 15 Milliarden Euro im Jahr. Die Länder dürfen derzeit überhaupt keine konjunkturunabhängigen Schulden machen.

BW-Ministerpräsident: Sondervermögen nicht für Haushaltslöcher

Eine wichtige Forderung der Grünen sei die Klarstellung gewesen, dass das Sondervermögen nicht für konsumtive Ausgaben oder zum Stopfen von Haushaltslöchern verwendet werden soll, sondern für tatsächliche und zukunftsfähige Investitionen in der Infrastruktur, so der Regierungschef. Wichtig sei auch, dass für Klimaschutz und die kommunale Wärme- und Energiewende eine beachtliche Summe aus dem Sondervermögen vorgesehen sei.

Konsumtive vs. investive Ausgaben Im Hinblick auf staatliche Investitionen in Deutschland gibt es sogenannte konsumtive oder investive Ausgaben. Erstere bezeichnen die Art von Ausgaben, die im laufenden Haushaltsjahr von Nutzen sein werden. Letztere wiederum sind jene Investitionen, die perspektivisch einen Effekt haben sollen.

Auch Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz begrüßte die Einigung. Die Bundesländer werden dadurch aus seiner Sicht zu starken Partnern in der Transformation. "Sie erhalten die notwendigen Mittel, um Wärmenetze auszubauen und die Infrastruktur zu modernisieren. Das ist gelebter Klimaschutz vor Ort", teilte Schwarz am Freitag mit.