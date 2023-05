Bürgermeisterwahl in Schwaigern

In Schwaigern geht Sabine Rotermund in eine zweite Amtszeit. Sie erzielte am Sonntag bei der Bürgermeisterwahl die absolute Mehrheit.

In Schwaigern (Kreis Heilbronn) ist Amtsinhaberin Sabine Rotermund (parteilos) als Bürgermeisterin bestätigt worden. Sie erzielte im ersten Durchgang 52,76 Prozent der Stimmen. Von den fast 9.000 Wahlberechtigten ging weniger als die Hälfte wählen. Sie wolle die Stadt gemeinsam weiterentwickeln, allen die Hand reichen und für einen offenen Dialog zur Verfügung stehen, sagte Rotermund dem SWR. Aktuell größte Herausforderung sei, die Versorgung mit Energie sicherzustellen, sagt sie. Unterbringung von Geflüchteten Ende September 2020 hatte ein Bürgerentscheid den Bau von drei Häusern der Hoffnungsträgerstiftung verhindert. Dort sollten je zur Hälfte Einheimische und Geflüchtete einziehen. Rotermund betonte am Montag gegenüber dem SWR, dass die Stadt beim Thema Unterbringung von Geflüchteten auf eine "ganz große Unterstützung der Bevölkerung" und "ein sehr, sehr großes Netzwerk" zurückgreifen könne. Geflüchtete aus der Ukraine seien zum Beispiel in privaten Unterkünften untergebracht worden, sagt sie. Umstrittenes Gewerbegebiet Zu Rotermunds Zielen zählt auch, Unternehmen geeignete Flächen für die Expansion oder Neuansiedlungen zur Verfügung stellen zu können. Gegen ein angedachtes Gebiet an der B293 gab es bereits Widerstand. "Wir werden hier in die weitere Entwicklung gehen und dies wird auch Thema in den kommenden Gemeinderatssitzungen werden." Geringe Wahlbeteiligung Erfolgreichster Mitbewerber bei der Wahl am Sonntag war Georg Müller, der 24,23 Prozent erzielte. Jörg Klempp kam auf 12,21 Prozent, Sergej Mistele auf 4,92. Auf Sonstige entfielen 5,89 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 48,06 Prozent.